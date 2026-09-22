Condecoran a cederistas cienfuegueros en acto provincial por aniversario de la organización

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Casi 20 cederistas y dirigentes de base de la mayor organización de masas del país en la provincia de Cienfuegos fueron condecorados este martes por mantener una labor destacada durante varias décadas de manera ininterrumpida en la comunidad.

El Consejo de Estado de la República de Cuba, a propuesta del Ejecutivo Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución acordó imponer la medalla Por la Defensa de la Patria y la Unidad del Barrio a 8 cienfuegueros, con actitudes que demuestran lealtad a la causa revolucionaria, abnegación durante acciones en defensa de la Revolución y por combatir manifestaciones de ilegalidades y actitudes antisociales.

Durante el acto provincial de conmemoración del aniversario 66 de la constitución de los CDR por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, también 10 cederistas sureños recibieron la Distinción 28 de Septiembre, como reconocimiento a la entrega y dedicación a las tareas en las cuadras y la protección de las conquistas revolucionarias.

En sencilla ceremonia que tuvo lugar en la sede del Gobierno en esta ciudad, con la presencia de las máximas autoridades de la provincia, los condecorados ratificaron sus compromisos de cumplir los objetivos de creación de los CDR y enfrentar retos y desafíos para mantener las conquistas sociales que hoy distinguen al país en todo el mundo.

El Secretariado Provincial de los CDR en Cienfuegos, encabezado por Mileydis Varela López su coordinadora reconoció, además, a los municipios que resultaron DESTACADOS en el cumplimiento de las tareas en la etapa y que aportaron al avance de las prioridades de trabajo de la organización, mérito que correspondió a Cumanayagua, Abreus y la Perla del Sur; mientras que Rodas alcanzó la condición de Vanguardia Nacional.

Asistieron también al encuentro miembros del Buró Provincial del Partido, de las organizaciones políticas y de masas, la Asociación de Combatientes de la Revolución, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y una representación de dirigentes de base y cederistas destacados, fundadores y de nuevo ingreso.