Premian investigación científica en Expo Feria de Innovación cienfueguera

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Las capacidades de los cienfuegueros en virtud de la sostenibilidad local desde la alianza entre instituciones, quedó patentizada en la Expo- Feria de Innovación Provincial, que tuvo lugar en esta ciudad, posterior al proceso de fórums de base de empresas, centros de trabajo y estudiantiles, de los ocho municipios sureños.

El evento, reunió a los innovadores seleccionados en la base, quienes expusieron 64 trabajos en dos comisiones que agruparon temáticas relacionadas con la Innovación para el Desarrollo local y las que clasificaron dentro del área de la Innovación Tecnológica.

Jurados especializados otorgaron las premiaciones, dos Relevantes e igual cifra de Destacados y Menciones por cada categoría, que correspondieron a los más sobresalientes con obras que muestran resultados palpables, aún cuando enfrentan desafíos de carencias y efectos del bloqueo económico al país.

La Máster en Ciencias Mayrel Fuentes Díaz, subdelegada de Ciencia Tecnología e Innovación, en Cienfuegos, aseguró que el encuentro cumplió su objetivo de intercambiar ideas, vivencias y proyectos instructivos del territorio sureño y demostrar cuánto se puede avanzar en la generalización de las buenas prácticas innovadoras para motivar el desarrollo sostenible.

Significó además, que la feria expositiva incentiva desde el intercambio con el fomento de productos competitivos y contribuye al avance económico, con la integración de estrategias y mecanismos que promueven la investigación científica.