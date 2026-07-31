Llegan a Cuba 45 kits solares donados por el Movimiento Argentino de Solidaridad

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Un buque chárter arribó al puerto de Mariel, en La Habana, con un contenedor que transporta 45 kits de paneles solares de 3 kilowatts (kW) cada uno, donados por el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba (MASC).

Los equipos fueron adquiridos mediante la campaña financiera “Estamos con Cuba”, una iniciativa en la que participaron más de un centenar de organizaciones políticas, sindicales, sociales y culturales de Argentina, con el propósito de contribuir a aliviar las afectaciones que enfrenta la Isla en el sector energético.

Como parte de la campaña se realizaron una marcha por el centro de Buenos Aires, con cierre en el Obelisco porteño, y un acto en la emblemática Federación Argentina de Box, además de actividades culturales, encuentros y acciones de recaudación de fondos en distintas provincias del país sudamericano.

El contenedor fue depositado en el puerto de Mariel y, tras cumplir los trámites aduaneros correspondientes, será entregado al Ministerio de Energía y Minas, organismo encargado de definir su distribución.

Aunque constituye un aporte modesto frente a las necesidades energéticas de Cuba, el donativo permitirá beneficiar a 45 familias, consultorios médicos u otras instituciones sociales, que dispondrán de una alternativa para la generación eléctrica, señalaron los promotores de la iniciativa.

“Sabemos que es una gota de agua, pero muchas gotas de agua se convierten en aguacero”, afirmaron, al destacar que la solidaridad internacional con Cuba continúa manifestándose ante las dificultades económicas que enfrenta el país y el impacto del bloqueo estadounidense.

“Cuba no se merece tanto sufrimiento”, expresaron los integrantes del movimiento argentino al acompañar la llegada de esta ayuda.

Tomado de Cubadebate