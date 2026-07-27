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🎧 Triángulo de la confianza: Miguel Cañellas, 30 años al frente del teatro Tomás Terry

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
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Miguel Cañellas Sueiras, director del teatro Tomás Terry,  comparte con los oyentes del Triángulo de la Confianza, de Radio Ciudad del Mar momentos de su trayectoria de 30 años al frente del emblemático coliseo cienfueguero.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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