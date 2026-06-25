🎧 Triángulo de la confianza: Prevención en el consumo de drogas en niños, jóvenes y adolescentes

Acerca de la prevención en el consumo de drogas en niños, jóvenes y adolesentes, dialogan en el Triángulo de la confianza las doctoras Yoandra León, especialista en Pediatría y jefa del departamento de medicamentos y tecnología médica en la Dirección General de Salud, y Mileidis Quintero, coordinadora del programa de salud mental.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →