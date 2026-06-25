🎧 Triángulo de la confianza: Prevención en el consumo de drogas en niños, jóvenes y adolescentes

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Acerca de la prevención en el consumo de drogas en niños, jóvenes y adolesentes, dialogan en el Triángulo de la confianza las doctoras Yoandra León, especialista en Pediatría y jefa del departamento de medicamentos y tecnología médica en la Dirección General de Salud, y Mileidis Quintero, coordinadora del programa de salud mental.