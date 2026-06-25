En Santa Clara: el descanso eterno del Comandante Ramiro

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Hoy encontró el descanso eterno, como todo buen guerrero, junto a sus hermanos de armas y de fe.

Desde este jueves 25 de junio, el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez reposa junto a sus compañeros de lucha, cerca de su jefe y amigo, en el Mausoleo del Frente de las Villas, del Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara de la Ciudad de Santa Clara, donde el eterno guerrillero pidió encontrar el refugio definitivo.

En ceremonia de honores militares e inhumación, presidida por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; los miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, Gladys Martínez Verdecia, primera secretaria del Partido Artemisa y el Comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura, así como miembros del secretariado del CCPCC, dirigentes del gobierno y del Estado, junto a las autoridades políticas y gubernamentales de Villa Clara; los restos mortales del Comandante Valdés Menéndez se unen a su tropa de la Columna 8 Ciro Redondo, en la ciudad desde donde alzaron definitivamente la bandera gloriosa del triunfo de enero.

Al toque de silencio de la Unidad de ceremonias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, el respeto de un pueblo que

lo declaró hijo ilustre en 2019, que no olvidará su presencia en los momentos más sagrados de la historia de esta tierra, de sus obras más importantes, de sus batallas más difíciles.

Desde la solemnidad que se reserva para los héroes, el armón con la urna cineraria con las cenizas del joven de Artemisa, del Moncada, del Granma y de la Sierra recorrieron la avenida principal del Complejo Escultórico hasta ser depositados en el nicho número uno de la fila de la vanguardia, a la derecha de la llama eterna, en este altar sagrado de la Patria.

Con la melodía Adagio llegó el último adiós a un hombre que se convirtió en líder desde la modestia y el ejemplo, a un guerrillero que dedicó más de siete décadas de sus 94 abriles a construir y a soñar, a fundar y a amar.