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🎧Triángulo de la confianza: Siete años de la creación del Consejo Electoral Provincial de Cienfuegos

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
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El Consejo Electoral Provincial de Cienfuegos cumple el venidero 13 de julio siete años de su creación y sobre su funcionamiento y las actividades por la efeméride, conversan en el Triángulo de la confianza la presidenta, vicepresidenta y secretaria de este órgano.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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