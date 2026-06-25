Desarrollan en el Centro Meteorológico Provincial de Cienfuegos Fórum de Ciencia y Técnica

Compartir en

Con la presentación de seis ponencias se desarrolló el Fórum de Ciencia y Técnica en el Centro Meteorológico Provincial de Cienfuegos, correspondiente al año 2026.

El trabajo “Cuadernos climáticos municipales: integración de la caracterización climática1991-2020” de un grupo de nueve especialistas alcanzó la categoría de relevante. La Máster en Ciencias Dianelly Gómez Díaz, una de las coautoras de la ponencia ponderó la importancia del proyecto ya que permitirá a toda la población conocer de una forma fácil, sin muchos tecnicismos cómo se comportan las condiciones climáticas en su municipio.

El Máster en Ciencias Endris Yoel Viera González presentó la “Distribución espacial y temporal de las Tormentas Locales Severas en la provincia de Cienfuegos en el periodo de 1850 a 2025” y obtuvo la condición de destacado.

En tanto, el trabajo titulado “Lluvia intensas en la provincia de Cienfuegos. Patrones sinópticos” de los Máster en Ciencias Luis Alfonso Pérez y Rogelio López Suazo se llevó la categoría de destacado.

Carlos Delfín Villazón, director de la entidad sureña, calificó de “excelente el encuentro pues permitió obtener mejores herramientas para que los especialistas puedan hacer su trabajo, no solo en el área de pronósticos, también en los grupos de clima y agrometeorología”