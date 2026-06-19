Empresa estatal socialista y formas de gestión: Propuestas de transformaciones económicas y sociales en Cuba

Subrayó que Cuba nunca ha negado la existencia de errores e insuficiencias propias; sin embargo, afirmó que este conjunto de factores ha influido de manera sostenida en la implementación efectiva de las transformaciones del modelo económico y social aprobadas por el Partido en 2011, proceso que mostró resultados positivos hasta mediados de 2019, cuando se produjo un recrudecimiento sustantivo de la política de sanciones del Gobierno de Estados Unidos.

El jefe de Gobierno recordó que el país, en ejercicio de su legítima soberanía, ha impulsado medidas dirigidas a reactivar la economía y corregir distorsiones, esfuerzo fortalecido con la aprobación del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, validado mediante consulta popular.

En el escenario actual, precisó, cualquier propuesta de transformación parte de la premisa de no renunciar a la preservación de las principales conquistas de la Revolución. En ese sentido, explicó que las transformaciones presentadas tienen como fundamento el pensamiento del Comandante en Jefe y se conciben no como una renuncia a la construcción del socialismo, sino como una condición indispensable para su preservación.

El primer ministro recordó una reflexión del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien advirtió que determinadas circunstancias obligarían al país a adoptar decisiones que, de haber contado con suficiente capital y tecnología, probablemente no habría necesitado tomar.

En ese sentido, aseguró que las transformaciones propuestas han sido concebidas sin renunciar jamás al socialismo y bajo el principio rector de “hacer lo necesario para conservar lo esencial”. Explicó que la ampliación de la participación de todos los actores económicos en igualdad de condiciones, el impulso a la inversión extranjera y la utilización de mecanismos de mercado para la asignación de recursos no constituyen una claudicación, sino una respuesta a las circunstancias concretas que enfrenta el país.

Asimismo, señaló que la actualización del modelo económico y social cubano, formalizada en los Lineamientos y en la Conceptualización del Modelo Económico y Social, ha estado marcada por la superación de visiones que asociaban mecánicamente el socialismo con el igualitarismo. En esa dirección, afirmó que la planificación socialista no excluye las reglas del mercado, sino que debe incorporarlas y regularlas en función de los objetivos del desarrollo nacional.

Para la elaboración de las propuestas de transformaciones económicas y sociales se tuvieron en cuenta las indicaciones del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como los planteamientos contenidos en el Programa de Gobierno. También participaron especialistas de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, académicos y representantes de las comisiones económicas del Partido y de la Asamblea Nacional.

Como resultado de ese proceso de consulta y análisis se evaluaron 390 propuestas, de las cuales fue aceptado el 66,7 %.

A continuación, el primer ministro comenzó a exponer las 176 propuestas de transformaciones económicas y sociales, organizadas en 23 ejes fundamentales de la vida económica y social del país.

Empresa estatal socialista y formas de gestión no estatal

El primer eje temático está dedicado a la empresa estatal socialista y plantea una profunda ampliación de sus facultades y autonomía de gestión. Entre las medidas propuestas figuran la posibilidad de que las empresas realicen cualquier actividad lícita, una mayor descentralización en la formación de precios mayoristas y minoristas, así como una flexibilización en el uso y destino de las utilidades una vez cumplidas las obligaciones tributarias.

Las transformaciones también prevén un redimensionamiento de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), a las que se otorgarían mayores atribuciones para crear empresas y mipymes estatales, aprobar filiales, así como decidir procesos de fusión, liquidación o reestructuración. Además, podrían definir sus propias estructuras y plantillas.

Otro grupo de medidas está dirigido a modificar la relación entre el presupuesto del Estado y el sistema empresarial, mediante la revisión de cargas financieras y subsidios, el diseño de nuevos instrumentos financieros y la creación de mecanismos que permitan monetizar activos empresariales y captar inversiones.

La propuesta incluye, además, facultar a los gobiernos provinciales y municipales para crear, fusionar o extinguir empresas estatales locales, así como reducir al mínimo los indicadores utilizados para medir la eficiencia empresarial.

Entre los cambios de mayor alcance destaca la eliminación de la escala salarial en el sistema empresarial estatal. En su lugar, se establecería un salario mínimo que tenga en cuenta la inflación y que sería negociado entre las administraciones, los trabajadores y las organizaciones sindicales, en correspondencia con las capacidades financieras de cada entidad.

Las transformaciones contemplan igualmente la creación de procedimientos para la quiebra, liquidación y reestructuración de empresas, así como la posibilidad de convertir empresas estatales socialistas en sociedades mercantiles por acciones o participaciones. Según se explicó, el Estado definiría su participación accionaria en cada sector de la economía y mantendría una posición mayoritaria en aquellos considerados estratégicos para el desarrollo nacional.

Formas de gestión

Las propuestas relacionadas con las formas de gestión no estatal apuntan a una ampliación significativa de su participación en la economía nacional. Entre las medidas previstas figura la autorización de todas las solicitudes pendientes de actores económicos que actualmente se encuentran registradas en la plataforma correspondiente. Según se informó, existen 12 771 mipymes no estatales constituidas, mientras permanecen pendientes 7 254 solicitudes, de las cuales 3 505 ya han sido certificadas.

El paquete de transformaciones contempla, además, la reducción de los tiempos de aprobación para la creación de empresas y la posibilidad de que estas superen el límite actual de 100 trabajadores. Las entidades que excedan esa cifra pasarían a ser reconocidas como empresas privadas.

También se propone permitir que una persona natural pueda ser titular de más de una empresa privada, ampliar las formas societarias bajo las cuales pueden organizarse estos negocios y autorizar la participación mediante acciones. Asimismo, se prevé conceder derechos reales, como usufructo y superficie, a las formas de gestión no estatal.

Entre las medidas de mayor alcance figuran la autorización para abrir cuentas bancarias en el exterior con derecho a realizar extracciones y la posibilidad de desarrollar actividades adicionales sin abandonar el objeto principal para el cual fueron creadas.

El primer ministro informó igualmente que se propone reducir las actividades actualmente prohibidas para los actores económicos no estatales y perfeccionar la plataforma de gestión de estos actores mediante el empleo de herramientas de inteligencia artificial.

Las transformaciones alcanzarían también al sector agropecuario. Por primera vez se permitiría la creación de mipymes en la agricultura, ámbito donde hasta ahora solo podían operar cooperativas. Paralelamente, se proyecta desarrollar un mercado de insumos accesible a todos los actores económicos y crear una plataforma nacional de encadenamientos productivos que obligue a las empresas a publicar sus demandas de bienes y servicios, así como sus niveles de compra e incentivos para la producción nacional.

Transformación digital

Las propuestas incluyen la creación de un nodo tecnológico nacional integrado por hardware, software e inteligencia artificial, como base para la modernización digital del país.

Se plantea la incorporación de la inteligencia artificial en la administración pública, bajo supervisión humana, así como la implementación de sistemas de remuneración competitivos para el sector tecnológico.

También se propone permitir la inversión extranjera en áreas como centros de datos de ETECSA, redes móviles y otras infraestructuras digitales, exceptuando aquellas vinculadas a la seguridad nacional.