Solidaridad italiana reabre campaña por paneles solares y material sanitario para el oriente de Cuba

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La Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) anunció la reapertura de la campaña de recaudación de fondos ”Energía para la vida. ¡encendamos la luz sobre Cuba!”. Las donaciones que se realicen antes del 30 de junio del presente año se destinarán a la compra de paneles solares para proyectos de seguridad alimentaria, Casas de Cultura comunitarias y centros médicos y de salud.

Por su parte, los recursos recaudados después de esa fecha se utilizarán para adquirir material sanitario y escolar que una Caravana de Solidaridad, promovida por organizaciones como CGIL, Asociación Italiana de Promoción Social (ARCI), Asociación Nacional de Partisanos de Italia (ANPI), la Asociación Italia-Cuba, Nexus Solidaridad Internacional, Asociación de organizaciones italianas de cooperación y solidaridad internacional (AOI), Red Paz y Desarme, entregará en la isla en septiembre del presente año 2026.

El comité promotor optó por concentrar las actividades en las provincias orientales de Cuba, entre las más afectadas por la crisis energética y fenómenos climáticos.

Con el soporte técnico de la Empresa Espoleta Solar y en colaboración con el Ministerio de Energía de Cuba, se están instalando sistemas fotovoltaicos bajo tres prioridades: garantizar la independencia energética de las instalaciones ante apagones o desastres, promover la sostenibilidad ambiental reduciendo el uso de generadores de combustible fósil, y fortalecer el impacto social de los servicios dirigidos a los sectores más vulnerables.

Los proyectos en implementación gracias a lo recaudado desde septiembre de 2025 incluyen el centro lácteo Palma Soriano, que asegura leche a más de 120.000 personas; el Organopónico ”La República” en Santiago de Cuba, con 42 paneles solares para el bombeo y riego; y cuatro Casas de Cultura en Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo para jóvenes, ancianos y personas con discapacidad.

Asimismo, se evalúan proyectos en Guantánamo para equipar puestos de salud como un banco de sangre, centro de higiene y epidemiología, centro psicopedagógico, refugio de la madre y consultorios. Las donaciones se reciben en la cuenta de Nexus Solidaridad Internacional Emilia-Romaña.

El secretario general de la Federación Italiana de Trabajadores Agroindustriales (sindicato afiliado a la CGIL), Giovanni Mininni, ratificó el respaldo a la isla al señalar que la solidaridad concreta es la única vía para asegurar que se devuelva la esperanza a las personas que desean un mundo mejor.

Asimismo, la directiva del Área de Políticas Europeas e Internacionales de la CGIL, Nicoletta Grieco, manifestó en declaraciones a la agencia Prensa Latina la relevancia de incrementar el apoyo hacia Cuba en la actualidad, debido a las acciones del Gobierno estadounidense que buscan destruir a la nación mediante un bloqueo genocida.

El prolongado bloqueo estadounidense contra Cuba se recrudeció el pasado 29 de enero, fecha en la que la parte norteamericana impuso un bloqueo petrolero mediante una orden ejecutiva que impone aranceles a los bienes de países que suministren petróleo a la isla, lo que derivó en un desabastecimiento de combustibles en la nación antillana. A este escenario, se sumaron recientemente nuevas sanciones a más personas y entidades en la mayor de las Antillas, así como constantes amenazas de una agresión militar.

Tomado de Cubadebate