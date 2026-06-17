Jornada del Historiador: Arte , Memoria y Reconocimientos

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En la Mañana de hoy miércoles 17 de junio ,con la presentación de la obra Jagua por la compañía infantil Abrakadabra marcó el inicio de la jornada por el Día del Historiador Cubano en Cienfuegos, un momento que fusionó el arte escénico con el homenaje a la memoria histórica de la ciudad.

La función, realizada en la sala de Teatro Guanaroca, sirvió como preludio de una semana de actividades que incluyen reconocimientos a investigadores y la entrega del Premio Provincial de Historia.

Jagua: Un recorrido escénico por la identidad cienfueguera

La agrupación, dirigida por el cantautor Roberto Novo Serra, representó un viaje por la historia local a través de una fusión de música, teatro y danza interpretada por niños y jóvenes de la compañía Abrakadabra. Concebida como un homenaje a la otrora villa Fernandina de Jagua, hoy Cienfuegos, la puesta en escena combina leyenda, tradición y memoria.

Según César Alain González, encargado de la puesta en escena, la obra es una invitación a la historia. Es andar el camino de la mano de quienes erigieron nuestra ciudad. Jagua es leyenda que se muestra constante, es dolor, nostalgia, alegría, orgullo y placidez. Desde la leyenda de Guanaroca hasta el Cienfuegos contemporáneo, el espectáculo incorpora ritmos como chachachá, son y danzas precolombinas, logrando emocionar a todos los presentes.

El acto inaugural también propició el reconocimiento a la escuela de artes Benny Moré y a la Unión de Historiadores de la provincia, en un gesto que subraya la importancia de preservar la memoria cultural e histórica. La jornada, que se extenderá hasta el 31 de julio en conmemoración del fallecimiento del Historiador de La Habana Eusebio Leal Spengler, contempla conferencias, visitas a sitios históricos, presentaciones de libros y exposiciones fotográficas.

Norma Mesa Piñero, presidenta de la Filial Cienfuegos de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba (UNHIC), anunció que durante estas celebraciones se otorgará el Premio Provincial de Historia y se agasajará a investigadores por su labor sostenida, participación en congresos y publicaciones.

La jornada contó con la presencia de relevantes figuras institucionales, entre ellas la jefa del departamento ideológico del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos Mabel Galdo Aguiar , el presidente de la Asociación de Combatientes en la provincia Roberto Carles Albanés, además de historiadores, centros e instituciones de la cultura. La UNHIC, como organización de masas, ha ratificado su compromiso con la defensa de la memoria histórica y los valores revolucionarios.

La obra Jagua, que fue el colofón de la Jornada de la Cultura por el aniversario 207 de la fundación de Cienfuegos, cierra así un círculo donde el arte infantil se convierte en vehículo para transmitir la identidad y el orgullo de pertenencia a una ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.