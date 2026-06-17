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🎧 Triángulo de la confianza: Campaña de vacunación antipoliomielítica en Cienfuegos

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
Desde hoy, segunda etapa de vacunación antipoliomielítica en Cuba
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El sistema de salud pública en Cienfuegos asegura actualmente la marcha de la campaña de vacunación antipoliomielítica bivalente oral.
Al tema nos acerca la doctora Darehyne Ávila Piña, jefa del programa de vacunación en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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