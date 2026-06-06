📹 90 años de RCM – Recordando al Piñe

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Jorge Luis Piñeiro Morejón, «el Piñe», fue mucho más que un realizador de radio: fue un duende amoroso que durante décadas llenó los pasillos de Radio Ciudad del Mar con risas, buena música y un rigor profesional impecable. Desde sus inicios como editor en los años 70 hasta dirigir el Noticiero Provincial y programas emblemáticos como Panorama de Éxitos, Radio Nostalgia o Volumen I, Piñe hizo de todo: grabador, musicalizador, director, amigo y cómplice de tantos. Amaba el rock, el pop, los boleros y, sobre todo, hacer radio desde el corazón.

En este episodio de Memorias de la Perla, Carmen Ortiz teje un homenaje íntimo a un hombre que se fue en septiembre de 2024, pero cuya voz —y sus chistes— siguen vivos en cada rincón del palacio azul.

Agradecimientos especiales al programa Con la misma pasión, dirigido por Raciel Canetti, espacio que mantiene encendida la memoria de nuestra radio. Gracias infinitas por el rigor y el cariño con que conservan estas historias.

Dale play y descubre la vida de un imprescindible de la radio cienfueguera. Y si quieres más paseos por la memoria, suscríbete. El pasado sigue vivo.