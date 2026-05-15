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Profesionales de la salud en la provincia de Cienfuegos se suman a la jornada dedicada durante el mes de mayo a la obstetricia cubana con la premisa de tolerancia cero frente a las muertes maternas y neonatales evitables.

La jornada transcurre bajo el lema “Mayo por la vida materna y neonatal”, convocada por la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología, institución que el pasado dos de mayo celebró su aniversario 87 de fundada.

El doctor Yoan Hernández Cabrera, jefe del Grupo Provincial de Ginecología y Obstetricia, informó en el programa El Triángulo de la confianza, por Radio Ciudad del Mar, que durante este mes realizan talleres de capacitación, consultas diferenciadas y actividades educativas en hogares maternos, donde orientan a las gestantes sobre signos de alarma, lactancia materna y planificación familiar.

El especialista precisó que “la reducción de la muerte materna y neonatal constituye una prioridad para la salud pública y específicamente un compromiso institucional para Cienfuegos”. Añadió que existen evidencias internacionales que demuestran que muchas de estas muertes pueden prevenirse mediante una atención especializada durante el parto, un control adecuado de la atención perinatal y una respuesta rápida ante complicaciones.

Hernández Cabrera enfatizó en el papel de la atención primaria, porque «es vital para que un embarazo se desarrolle normal. Los nueve meses deben transcurrir bajo seguimiento cercano, con personal capacitado para detectar factores de riesgo y complicaciones”.

Al referirse al embarazo en edades extremas, especialmente en adolescentes, dijo que han atendido a gestantes que han llegado a su parto con 12, 13 y hasta 14 años. «Estas pacientes tienen un mayor riesgo de complicaciones obstétricas, de parto pretérmino y de enfermedad hipertensiva del embarazo”, alertó.

La campaña también pone énfasis en la prevención de la preeclampsia (trastorno caracterizado por la presión arterial alta, hipertensión, que puede presentarse durante el embarazo) y la prematuridad extrema. “No esperamos a que la paciente tenga la enfermedad. Realizamos medidas preventivas y profilácticas para evitar complicaciones graves”, aseveró el galeno.

La Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología mantiene entre sus principales líneas de trabajo la docencia continua, la investigación científica y el compromiso social de sus profesionales. La campaña Mayo por la vida materna y neonatal reafirma la labor investigativa en este campo de la medicina en Cienfuegos. «Hemos realizado un estudio retrospectivo de los casos graves que hemos tenido, tanto maternos como neonatales, donde han acontecido eventos adversos y hemos identificado si ha existido alguna dificultad desde el punto de vista técnico, si ha existido alguna demora, si ha existido alguna oportunidad para nosotros mejorar lo que realmente hemos hecho hasta este momento».

«Se han realizado también talleres de capacitación relacionados con temas principales de la especialidad, donde no solamente hay determinantes clínicos, sino también determinantes sociales que pueden influir en el desarrollo de ese embarazo. Hemos organizado talleres sobre hemorragias obstétricas», explicó.