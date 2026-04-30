Ajusta Bandec documentos para identificar a personas naturales

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Informa el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) de Cienfuegos sobre los documentos de identificación personal para efectuar trámites presenciales en las sucursales, a partir de información emitida por la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior.

La recién declaración sobre la no disponibilidad de tarjetas para elaborar documentos de identidad, orienta, a quienes se encuentran en trámites pendientes, a acudir a la mencionada oficina del Ministerio del Interior para recoger la Certificación de Identidad; explica también la vigencia de los documentos y soporte a presentar en las instituciones que prestan servicios.

A partir de la oficial modificación temporal, el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) ajusta su protocolo para identificar a los clientes, siendo el carnet de identidad vigente, con independencia de la fecha de vencimiento que refiera, así como su formato de libro, plasticado o tarjeta; siempre y cuando garantice la plena identificación del titular.

Entre los ajustes, se asumen otros documentos oficiales que las personas naturales cubanas pueden presentar en las sucursales bancarias, dígase el pasaporte expedido por Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, el documento de licencia de conducción por los órganos competente del MININT o carnet militar.

Esta decisión amplia los instrumentos establecidos de identidad para efectuar tramites presenciales en el banco, siendo un requisito que permite identificar al cliente y por igual cuidar de sus intereses financieros. Ante la pérdida o deterioro de los documentos anteriores, se sugiere a la persona como primera opción obtener el Certifico de Identidad, en formato impreso y el cual incluye foto en tamaño carnet y los datos personales.

La institución financiera en sus oficinas bancarias tiene el deber de la debida identificación de las personas naturales, para efectuar tramites individuales, así como en representación de actores económicos.

Esta medida de Bandec resulta necesaria hasta nueva actualización de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior en Cuba, así como en el país se cuente con los insumos para la producción del carnet de identidad.

Referir como importante el cuidado del documento de identificación personal y su información, al estar este relacionado a las cuentas bancarias del titular y al registro de canales de pagos electrónicos; no compartir o publicar datos personales es parte de la seguridad financiera de cada cliente.

Tomado del Periódico Cinco de septiembre