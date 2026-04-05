🎧Triángulo de la confianza: Campaña de declaración jurada y pago de tributos

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Suany Jiménez González, subdirectora de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat) en la provincia de Cienfuegosrovincial, y Aleida García, especialista de atención al contribuyente son las invitadas al Triángulo de la confianza para dialogar sobre la campaña de declaración jurada y pago de tributos 2026.