🎧Triángulo de la confianza: Campaña de declaración jurada y pago de tributos

Suany Jiménez González, subdirectora de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat) en la provincia de Cienfuegosrovincial, y Aleida García, especialista de atención al contribuyente son las invitadas al Triángulo de la confianza para dialogar sobre la campaña de declaración jurada y pago de tributos 2026.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →