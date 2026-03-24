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Cienfuegos

Desarrolla la FMC proceso político El Fidel que vive en mí

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
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Con motivo del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia de Cienfuegos desarrolla el proceso político El Fidel que vive en mí, como espacio de reflexión y compromiso revolucionario.

Yudeimys Rodríguez González, miembro del Secretariado Provincial de la FMC destacó, que este proceso político que inició recientemente, fortalece la unidad, la conciencia ideológica y la acción transformadora de las mujeres, reafirmando que Fidel sigue presente en cada obra y en cada conquista de la Revolución.

La dirigente femenina explicó a la Radio, que las acciones del proceso están concebidas en tres etapas, la primera se extiende hasta abril; la segunda de mayo a agosto y la tercera de septiembre a diciembre del actual año, durante las que deben primar la reflexión y la creatividad, para consolidar la igualdad de género y oportunidades.

En cada etapa se realizará un encuentro con la membresía en la base para analizar y debatir un tema específico, la primera fue sobre el líder histórico de la Revolución cubana, la segunda estará centrada en las familias cubanas en el contexto actual y la tercera relacionada con la prevención y el trabajo social en el contexto comunitario.

El proceso político de la FMC, El Fidel que Vive en mí, se desarrolla en estos momentos en Cienfuegos a nivel de delegaciones y bloques simultáneamente, después tendrán lugar los plenos municipales y concluirá en octubre con uno extraordinario de carácter provincial ; mientras que el nacional está previsto para noviembre.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

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