Muere Willie Colón, ícono de la salsa

Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de íconos de la salsa como ‘Idilio’ y ‘Gitana’ y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.
«Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre», rezó un comunicado de sus familiares.
«Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo», agregó el documento emitido por los allegados de William Anthony Colón Román, nombre de pila del cantante de ‘El gran varón’, nacido el 28 de abril de 1950 en el barrio del Bronx de Nueva York.
William Anthony Colón Román nació en el Bronx en 1950, de raíces puertorriqueñas. Desde muy joven mostró un talento excepcional, pasando del clarinete a la trompeta y finalmente al trombón, instrumento que se convertiría en su sello personal.
A los 15 años, su potencial llamó la atención del productor Johnny Pacheco, lo que le permitió firmar con el famoso sello Fania Records.
En 1967, Colón lanzó su primer disco titulado El Malo, iniciando una de las colaboraciones más importantes en la historia de la música junto al cantante Héctor Lavoe. Juntos revolucionaron el sonido de la calle, mezclando el jazz con ritmos caribeños como el son cubano y el chachachá.
Esta unión dejó álbumes memorables como Cosa Nuestra y La Gran Fuga, antes de que ambos tomaran rumbos distintos en 1974.
Productor de estrellas y éxito en solitario
Tras su etapa con Lavoe, Willie Colón se consolidó como el productor más exitoso de Fania. Trabajó en discos fundamentales para figuras como Celia Cruz y el propio Lavoe en su etapa solista.
A finales de los años 70, Colón decidió dar un paso al frente y convertirse en la voz principal de sus propios proyectos, logrando éxitos masivos con temas como «Idilio», «Gitana» y el himno social «El gran varón».
Con una carrera que abarcó más de cinco décadas, Colón se convirtió en un pilar de la identidad latina en Nueva York y el mundo. Su discografía incluye colaboraciones históricas con Rubén Blades, como el álbum Tras la Tormenta, y éxitos inolvidables como «Talento de televisión».
Le sobreviven su esposa Julia y sus cuatro hijos, quienes aseguran que su música es un regalo eterno que seguirá vivo en la memoria de sus fanáticos.
El icónico trombonista y director de orquesta murió en paz, acompañado de sus seres queridos.
(Con información de Agencia EFE y 2001.com.ve)