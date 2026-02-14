Antonio Copeiro, segundo jefe del cuerpo de guardabosques del Ministerio del Interior en la provincia de Cienfuegos, interviene en el programa para dialogar sobre la campaña de protección contra incendios forestales en este año.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →