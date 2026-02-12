Completan anapistas aguadenses aporte financiero de este año a la organización 

Compartir en

Campesinos y cooperativistas del municipio de Aguada de Pasajeros se convirtieron en los primeros de la provincia de Cienfuegos en cumplir con el aporte financiero de la cuota social, correspondiente a este año 2026.

El cheque simbólico de las finanzas valorado por más de un millón 100 000 pesos lo entregó en acto público Eduardo Rodríguez García, presidente de la ANAP en esa localidad, a Yasmín Jiménez Álvarez, máxima dirigente anapista en la provincia.

Rodríguez García, dijo que el aporte temprano destinado al autofinanciamiento de la organización a nivel de país es sinónimo de la respuesta de los anapistas que cumplen con su deber en la producción de alimentos y la responsabilidad social asignada.

Esos hombres y mujeres sobrepasaron además la cifra de aporte a la Patria consistente en más de 80 000 pesos, lo que los sitúa también como los primeros en completar el indicador dentro del territorio sureño.

En Aguada de Pasajeros existen cuatro cooperativas de producción agropecuaria y nueve de créditos y servicios que agrupan a 3 264 asociados a la ANAP.