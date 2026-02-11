🎧Triángulo de la confianza: Los 136 años del teatro Tomás Terry

Compartir en

El Triángulo de la confianza recuerda la celebración este 12 de febrero del aniversario 136 del teatro Tomás Terry y para ello invita a Miguel Cañellas, director de la institución. También participa el actor y director de teatro Daimany Blanco, presidente del Consejo Provincial de las Artes Escénicas, quien se refiere a esta celebración y las medidas que aplican ante la actual contingencia energética.