🎧 Escúchenos en audio real

audio / Culturales / Multimedia

🎧Triángulo de la confianza: Los 136 años del teatro Tomás Terry

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
Reinicia-conciertos-sala-principal-del-teatro-Terry-de-Cienfuegos
Compartir en

El Triángulo de la confianza recuerda la celebración este 12 de febrero del aniversario 136 del teatro Tomás Terry y para ello invita a Miguel Cañellas, director de la institución. También participa el actor y director de teatro Daimany Blanco, presidente del Consejo Provincial de las Artes Escénicas, quien se refiere a esta celebración y las medidas que aplican ante la actual contingencia energética.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →

Puede que también te guste

Dan a conocer las causas de uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia de La India

🎧 Dan a conocer las causas de uno de los peores accidentes ferroviarios en la India

Presidente cubano lamenta fallecimiento de poeta Teresa Melo

Presidente cubano lamenta fallecimiento de poeta Teresa Melo

🎧 Aquí el pueblo: Prevención y atención social en Cienfuegos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *