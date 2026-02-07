Cienfuegos: medidas razonables ante la contingencia aguda

Compartir en

Este lunes 9 de febrero comenzará la implementación de numerosas medidas en la provincia de Cienfuegos para vivir jornadas caracterizadas por una contingencia aguda debido al déficit de combustible luego del bloqueo energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

La Gobernadora Yolexis Rodríguez Armada enfatizó en conferencia de prensa sobre la importancia de garantizar la atención en programas como el materno infantil y refirió el control que debe existir en circuitos donde haya gasto innecesario de electricidad.

Mencionó que, en Cienfuegos acontece la instalación de 470 sistemas de energía fotovoltaica en hogares de trabajadores de Salud y Educación, mientras que la inversión en los parques solares ocupa a los especialistas de la Empresa eléctrica.

Ante los directores o representantes de 15 empresas de la administración pública, Rodríguez Armada llamó a la verificación de los vehículos estatales que precisen combustible, pues NO todos tendrán movilidad en los próximos días.

La dirigente propuso la revisión de los balances territoriales y el apoyo de los trabajadores por cuenta propia para respaldar la alimentación de grupos de personas vulnerables.

Insistió en el diálogo que debe prevalecer con la población para que conozca detalles como tratamiento salarial en esta etapa de contingencia junto a otras cuestiones que promueven dudas populares.

En las comunidades rurales deben acontecer encuentros culturales con los artistas aficionados, recalcó Rodríguez Armada.