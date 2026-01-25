La Revolución cubana sigue siendo un proyecto de su pueblo

Compartir en

Celebrados plenos extraordinarios de los comités provinciales del Partido Comunista de Cuba en Matanzas y Mayabeque. Fueron encabezados por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda.

Tareas medulares del país en tiempos complejos en los que se acrecientan las amenazas del imperialismo contra la nación cubana, como la defensa de la Patria, la estabilidad del sistema eléctrico nacional, la producción de alimentos, incluyendo el programa cañero-azucarero, la calidad de los servicios a la población y el enfrentamiento a las indisciplinas, la corrupción y las ilegalidades, continuaron centrando los plenos extraordinarios de los comités provinciales del Partido Comunista de Cuba que se han estado desarrollando durante este mes de enero.

Liderados por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los encuentros prosiguieron este viernes.

En la mañana fue en Matanzas y en la tarde por Mayabeque, y contaron con la participación, también, del miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, entre otros dirigentes.

Miembros de los comités provinciales, directivos locales y militantes de base evaluaron en los intercambios la implementación en sus territorios de los acuerdos del recién celebrado XI Pleno del Comité Central del Partido (CC-PCC), los resultados del trabajo de la organización y los territorios en 2025 y los compromisos para avanzar en el año 2026.

Morales Ojeda insistió en ambos encuentros en lo imperioso de cumplir lo emanado del XI Pleno. «Urge —señaló— el cumplimiento de estos acuerdos como garantía de la supervivencia de la Revolución». Instó así a reflexionar sobre el papel de los núcleos y la militancia a partir de una pregunta ineludible que debemos hacernos todos: «¿Qué hemos hecho, qué vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo?».

El dirigente partidista fue enfático al señalar que estas no podían ser unas reuniones más, sino acicate para cambiar la forma de pensar y asumir un modo de actuar diferente, por lo que llamó a revisar qué debe hacerse de forma distinta, desde el concepto del Primer Secretario Díaz-Canel Bermúdez de promover discusiones fuertes, pero marchando unidos.

Matanzas cumple sus compromisos

Al presentar la implementación de los acuerdos del XI Pleno del Comité Central del Partido, los resultados del año 2025 y los compromisos para avanzar en 2026, el compañero Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del comité provincial del Partido en Matanzas, destacó en cuanto a la vida interna de la organización indicadores como el crecimiento en la membresía y el incremento del trabajo político-ideológico en las bases.

Sobre el aseguramiento al Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reeimpulsar la economía, informó que, en el orden presupuestario, en 2025 Matanzas fue una provincia superavitaria, un comportamiento que también se verificó a nivel municipal.

En la producción de alimentos se cumplieron las campañas de siembra y se lograron consumar los planes de los cultivos rústicos, como la yuca, el plátano o el boniato, poco exigentes en cuanto al llamado paquete tecnológico.

La producción de arroz alcanzó el 100,4 por ciento de los planes y el maíz, el 118 por ciento, aunque aún la oferta de alimentos a la población está lejos de cubrir las necesidades.

En lo social, Matanzas creció en capacidades en los círculos infantiles, aumentó la matrícula en los preuniversitarios de ciencias exactas y se mantiene la cobertura médica o de enfermería en el cien por ciento de los consultorios médicos de la provincia.

La exportación y captación de divisas no corrió con la misma suerte, al no honrarse lo pactado; no se completó el plan de viviendas; la transportación de carga y de pasajeros quedó por debajo de lo previsto; y tampoco se cubrieron los planes de frijol, tabaco o carne porcina, entre otros rubros.

Para 2026 la provincia se propuso compromisos dirigidos a consolidar el trabajo del Partido, con énfasis en las bases; así como incrementar los indicadores económicos y sociales y el bienestar y calidad de vida de la población, según las prioridades establecidas por la dirección del país.

Con este propósito, explicó Sabines Lorenzo, «se trabaja en la preparación y capacitación de cuadros políticos y administrativos en temas esenciales para el cumplimiento de sus misiones y tareas», a la vez que se actualiza y perfeccionará la estrategia de comunicación en función de lograr una participación más activa del pueblo y un mejor control popular.

La provincia nace en el municipio

Durante el intercambio, varios primeros secretarios de comités municipales del Partido en Matanzas explicaron las experiencias que desarrollan en sus jurisdicciones, lo que motivó al Presidente Díaz-Canel Bermúdez a abordar el fortalecimiento de los sistemas productivos locales y la municipalización de la economía.

Entre otras ideas, reiteró la importancia de generalizar las experiencias enaltecedoras que ya existen en algunos territorios y abogó por otorgar cada vez más facultades a los municipios para robustecer su gestión. No obstante, aclaró que esta mayor autonomía y capacidad de decisión exige que los cuadros del municipio estén debidamente preparados para asumir la responsabilidad.

La meta —señaló reiterando conceptos compartidos en los encuentros en las otras provincias— es una transformación empresarial de los municipios, donde la mayoría de las estructuras se subordinen a este nivel y también lograr una restructuración general que evite el exceso de personas dirigiendo en un país pequeño.

Díaz-Canel destacó la necesidad de concebir e integrar al sector no estatal a la vida económica y social del municipio, por lo que insistió —como ha hecho en las otras provincias— en la urgencia de establecer adecuadas relaciones entre los sectores estatal y no estatal con el objetivo de aprovechar al máximo las capacidades productivas ya instaladas en entidades estatales. Y para ello —reflexionó— es fundamental un diálogo permanente con este importante sector, incorporándolo a los planes de la economía y a las estrategias de desarrollo local.

Al abordar dos de los temas principales que marcan la cotidianidad cubana hoy, la energía y la producción de alimentos, el Primer Secretario del CC-PCC retomó la orientación de que los nuevos proyectos e inversiones que surjan en el país deben nacer con soluciones basadas en fuentes renovables de energía.

Sobre la producción de alimentos, llamó a revisar las directivas del Comandante en Jefe para el Periodo Especial, cuando —recordó— se hallaron soluciones creativas y se mantuvo la producción. Enfatizó, además, que el incremento de la producción local debe tener un impacto directo en la población, bajando los precios y convirtiéndose en la base de la canasta familiar normada.

Mayabeque cambia, para mejor

También marcado por el intercambio de experiencias en el trabajo del Partido y la actividad económica y social, en el pleno extraordinario del comité provincial de la organización en Mayabeque se comprobó el cambio que está registrando el territorio en todos los ámbitos, aunque aún los resultados no cubren lo que se demanda en los tiempos actuales.

En su intervención en el encuentro, el compañero Edelso Antonio Ramos Linares, primer secretario del comité provincial del Partido, insistió en que el método de trabajo que debe primar hoy es que cada dirigente de la organización haga suyo los conceptos del XI Pleno del Comité Central; incorporar estos al sistema de trabajo y a la planificación individual de los cuadros.

El dirigiente partidista abordó así dos dimensiones fundamentales del trabajo del Partido, la estrategia de trabajo político-ideológico y la estrategia económico-social, a partir del fortalecimiento de la unidad y el perfeccionamiento de la labor ideológica, y del aseguramiento al Programa de Gobierno para enfrentar distorsiones y reimpulsar la economía.

Sobre el ámbito económico, informó que la provincia alcanzó la condición de superavitaria en el último cuatrimestre del año, aunque fue un resultado que se obtuvo solo en cinco de sus once municipios.

Se cumplió lo planificado para los cultivos rústicos, así como la producción de arroz popular, de frijol y de maíz, mientras que la actual campaña de frío marcha satisfactoriamente, con cuatro por ciento de sobrecumplimiento. La provincia también honró la entrega de alimentos pactada con la capital.

No obstante, se incumplieron indicadores como la circulación mercantil minorista y las producciones físicas seleccionadas y no se alcanzó lo planificado en ocho productos del encargo estatal. Tampoco se cubrió lo previsto en la producción de huevos, leche, carne y azúcar, entre otros rubros.

En el pleno de Mayabeque se abordó de forma crítica los resultados negativos en algunos indicadores sociales, como la mortalidad infantil, la ocupación de los hogares maternos y el embarazo en la adolescencia, que continúa siendo elevado.

Para 2026, la provincia se ha propuesto compromisos en el ámbito partidista y económico y social, los cuales cuentan con responsables, indicadores, metas, fechas de cumplimiento, y serán seguidos a punta de lápiz por la dirección de la provincia, aunque, se reconoció, su éxito depende de la activa participación popular.

Como en los diez plenos que se habían realizado hasta este jueves, este viernes el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, compartió reflexiones medulares sobre la labor partidista en estos momentos.

Entre otros conceptos, también reiteró el llamado a fortalecer la unidad y a evitar la autocomplacencia, y pidió no atribuirle al bloqueo todas las dificultades por las que atravesamos, porque —señaló— también existen causas internas, derivadas del propio actuar.

Aseveró así que existen experiencias exitosas en el país que, bajo las mismas condiciones del bloqueo y la escasez, logran salir adelante. Por tanto, la pregunta obligatoria sigue siendo: ¿si ellos pueden, por qué otros no?

Tomado de Cubadebate