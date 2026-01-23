Falleció el periodista Walter Martínez

Compartir en

El periodista internacional Walter Martínez, una de las figuras más emblemáticas del análisis geopolítico en la televisión venezolana, falleció.

La información fue confirmada por Miguel Pérez Pirela, ministro venezolano del Poder Popular para la Comunicación e Información, según reportó Cubadebate.

El ministro Pérez Pirela rindió homenaje al comunicador, destacando que Martínez «consolidó un estilo único, fundamentado en el rigor académico y una capacidad excepcional para descifrar la geopolítica global».

Resaltó que este enfoque permitió al periodista acercar realidades complejas y distantes a los hogares de Venezuela, siempre con una mirada profunda sobre los acontecimientos mundiales.

El titular de Comunicación subrayó además que el legado de Walter Martínez perdura en su «compromiso con la verdad, la defensa del pensamiento crítico y una postura firme a favor de la soberanía de los pueblos».

Estas cualidades, afirmó, lo convirtieron en un referente ético para las nuevas generaciones de comunicadores en el país.

En nombre de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y del Gobierno Bolivariano, Pérez Pirela extendió las más sentidas condolencias a la familia, amigos y colegas del periodista.

«Honramos su memoria, su disciplina y la lucidez que caracterizaron cada una de sus intervenciones», expresó el ministro al despedir a quien calificó como «una voz imprescindible del periodismo internacional venezolano».

Walter Martínez, conductor por más de dos décadas del programa «Dossier», que se transmitía por Venezolana de Televisión (VTV), fue reconocido por su exhaustivo análisis de la política internacional y su particular estilo narrativo, que lo hicieron ganarse un lugar destacado en el ámbito periodístico nacional e internacional.

Tomado del Periódico Granma