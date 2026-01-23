ConCiencia en el Centenario de Fidel

Compartir en

La Feria de Innovación ExpoCiencia Holguín 2026, que promueve la divulgación de los principales resultados de la provincia en materia de aplicación científica, quedó inaugurada este jueves con la presencia de Armando Rodríguez Batista, titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Alrededor de 80 entidades del territorio estarán representadas en diferentes estands, bajo el lema «ConCiencia en el Centenario», a propósito del homenaje al Líder Histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, quien hizo de Cuba un país de hombres y mujeres de ciencia.

«Creo que no solo debemos sentirnos orgullosos por lo alcanzado, sino también por ser capaces de utilizar el conocimiento para generar nuevos productos y servicios en beneficio del pueblo, y para perfeccionar lo que hacemos. Aquí seguimos trabajando en aspectos importantes para impulsar la normalidad, perfeccionar nuestras instituciones, la ciudad y la salud», dijo el ministro del Citma.

La jornada comprenderá, además, la conferencia magistral del Dr.Sc Agustín Lage Dávila, un recorrido por entidades claves del sector industrial en el territorio, la socialización entre especialistas y la presentación de los principales resultados del Parque Científico Tecnológico de Holguín.

Estas acciones se enmarcan en la víspera del Acto Nacional por el Día de la Ciencia Cubana, cuya sede mereció esta provincia nororiental debido al incansable accionar de su sistema científico, que se traduce en la gestión de nueve programas territoriales, con la ejecución de más de 50 proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

Lo anterior tuvo su enfoque centrado en prioridades estratégicas para Holguín como la producción de alimentos, el cambio de matriz energética, el aprovechamiento óptimo de los recursos y el posicionamiento del territorio como un destino turístico sostenible atractivo para el mercado internacional.

Tomado de Juventud Rebelde