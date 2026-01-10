Abel Prieto: Agresión a Venezuela, una barbarie fascista e imperial

Compartir en

El presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, calificó hoy de ofensiva imperialista y fascista, la agresión estadounidense en Venezuela.

Fotos: Panchito González (FotosPL)

Los acontecimientos del pasado 3 de enero, que resultaron en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores, han generado el rechazo de la comunidad internacional y a este se ha sumado con voz clara el también escritor, quien conversó en exclusiva con Prensa Latina sobre el complejo escenario en la región.

Con el ataque brutal contra Venezuela y el secuestro de un presidente legítimo, el gobierno de Estados Unidos ha cometido crímenes incalificables, opinó.

Ello, además, ha “sentado un precedente gravísimo en términos de imposición de la ley del más fuerte y de total desprecio a las normas de convivencia civilizada entre naciones”.

Para el destacado intelectual, quien hace patente su condena desde cualquier trinchera, resulta imprescindible seguir movilizando a la opinión pública internacional para que crezca el rechazo a estos actos de barbarie.

Es muy importante llegar con nuestros mensajes a la población norteamericana. De hecho, ha habido muchas manifestaciones en favor de Venezuela y de la liberación del presidente Maduro en distintas ciudades estadounidenses, dijo.

Sobre los hechos recientes, añadió que han estado en contacto desde Casa de las Américas con amigos de The People’s Forum, de la comunidad latina y del ámbito universitario.

En su opinión, hay muchos jóvenes y gente antifascista en la nación norteña, los cuales se han manifestado en solidaridad con el pueblo palestino, con Venezuela, con Cuba y con los inmigrantes perseguidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). “Acaban de asesinar a tiros, salvajemente, a una mujer en Minneapolis, algo similar al asesinato de George Floyd, y se está generando una respuesta creciente contra todas estas políticas fascistoides”.

– De acuerdo a las declaraciones del presidente Donald Trump sobre Cuba, ¿Cómo percibe el panorama en un futuro inmediato?

– Las recientes declaraciones de Trump sobre Cuba demuestran la visión que tiene este emperador decadente y grotesco en torno a nosotros y a toda Nuestra América.

De hecho, reconoce que el bloqueo recrudecido y las terribles presiones para asfixiar la economía cubana no han doblegado a nuestro pueblo, y que la única salida es, simplemente, destruirnos, apuntó.

“Ave, César, los que van a morir te saludan”, así empezó Fidel su epístola a Bush. Y le dijo que, mientras Bush se resguardaría muy lejos de todo peligro, él (Fidel) iba a estar en la primera línea de combate, junto a su pueblo, recordó.

“Los cubanos nos formamos en la escuela de Fidel, y eso lo saben nuestros enemigos”.

– La historia ha generado obras de literatura y arte sobre etapas de guerras de liberación o de usurpación. Desde la cultura, ¿cree que estos hechos puedan generar para bien de la humanidad obras memorables?

– Es un momento demasiado peligroso para pensar ahora en qué podría generar en términos artísticos y literarios. Habría que ver si la humanidad sobrevive a los coletazos de este Imperio en decadencia, enfermo de codicia y soberbia, carente de todo principio ético.

“Por ahora hay que trabajar muy duro para reforzar la Red En Defensa de la Humanidad y acudir a todas las personas dignas de este mundo para frenar esta ofensiva imperialista y fascista”.