Estrenará obra «El Pilco de oro» el grupo de Teatro Guiñol de Cienfuegos

Integrantes del Grupo de Teatro Guiñol Cienfuegos estrenan este sábado 27 de diciembre, a las 10:00 de la mañana en su sede la Sala Guanaroca la obra con títeres «El Pilco de Oro».

Según confirma Artes Escénicas Cienfuegos, el estreno teatral original de Jorge García Porrúa, dirigido por Cecilio Valdés continúa la línea del colectivo de crear espectáculos para el público infantil, pero pensados también para el disfrute de toda la familia.

«El Pilco de Oro» defiende desde la perspectiva de una época en el Perú antes del descubrimiento de América, el derecho de los hombres a ser libres. Lleva a escena la historia de un emperador, Túpac Inca, déspota y malvado enfrentado por la nobleza e ingenuidad de su hijo Chipana y la honestidad y el humanismo de su consejero.

El elenco de la pieza cuenta con diseño, dirección artística y general de Cecilio Valdés Guerra, y las actuaciones de Katia Borges, Yanisleydy Ruiz, Alberto Reyes y Cecilio Valdés, con apoyo del equipo de producción, Banda sonora, luces, atrezzo, costura, así como realización, sonido y edición.