🎧Triángulo de la confianza: Aplicación en Cienfuegos de Protocolo Cubano para el Manejo del Chikungunya

Compartir en

La aplicación en Cienfuegos de Protocolo Cubano para el Manejo del Chikungunya es el tema de la emisión del 16 de diciembre de 2025. Los invitados son los doctores José Manuel Varela Benítez, asesor del programa materno infantil en la Dirección General de Salud; Luis Gerardo Morales Pérez, vicedirector del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, y Amaury Vázquez Cáceres, jefe del departamento de Higiene y Epidemiología en el hospital general universitario Doctor Gustavo Aldereguía Lima.