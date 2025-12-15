🎧 Escúchenos en audio real

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →

Puede que también te guste

Próxima a iniciar la molienda en Cienfuegos

📹 Próxima a iniciar la molienda en Cienfuegos

El-Triangulo-de-la-confianza-Transmision-y-electricidad.

🎧 El Triángulo de la confianza: Transmisión y electricidad

🎧 Con palabra propia: ¿Cómo lograr en Cuba empresas estatales eficientes?

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *