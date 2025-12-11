🎧 Escúchenos en audio real

Cuba

Cuba condena acto de piratería contra buque petrolero venezolano

Redacción RCMpor Redacción RCM
Cuba condena acto de piratería contra buque petrolero venezolano
Compartir en

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, condenó hoy a través de la red social X el asalto por parte de fuerzas estadounidense a un buque petrolero venezolano.

«Ratificamos nuestro apoyo a la Patria de Bolívar y Chávez», escribió.

Por su parte el titular de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, reafirmó su rechazo en contra de la escalada agresiva contra la nación bolivariana y aclaró que este ataque «contraviene las reglas de libre comercio y la libertad de navegación, en franca violación al derecho internacional».

De acuerdo con la declaración emitida por el gobierno bolivariano este nuevo y gravísimo paso en la escalada de agresiones tiene lugar luego de anunciada la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, la que pretende reivindicar, 200 años después, la abominable doctrina Monroe.

Redacción RCM

Ver todas las entradas de Redacción RCM →

Puede que también te guste

Respetuosos debates en Conferencia la Nación y la Emigración

Asiste primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de #Cuba, @DiazCanelB, a la clausura de #XXIIEIPCO, que tiene lugar #AHORA en el Palacio de las Convenciones.

Nuestro horizonte sigue siendo socialista, afirma Díaz-Canel

Vicepresidente de Cuba recibió a congresistas de Estados Unidos

Vicepresidente de Cuba recibió a congresistas de Estados Unidos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *