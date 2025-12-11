Cuba condena acto de piratería contra buque petrolero venezolano

Compartir en

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, condenó hoy a través de la red social X el asalto por parte de fuerzas estadounidense a un buque petrolero venezolano.

«Ratificamos nuestro apoyo a la Patria de Bolívar y Chávez», escribió.

Por su parte el titular de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, reafirmó su rechazo en contra de la escalada agresiva contra la nación bolivariana y aclaró que este ataque «contraviene las reglas de libre comercio y la libertad de navegación, en franca violación al derecho internacional».

De acuerdo con la declaración emitida por el gobierno bolivariano este nuevo y gravísimo paso en la escalada de agresiones tiene lugar luego de anunciada la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, la que pretende reivindicar, 200 años después, la abominable doctrina Monroe.