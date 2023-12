Abierta convocatoria a Premio Extraordinario CubaPoesía 2024

El Centro Cultural CubaPoesía y la Colección Sur Editores, con el auspicio del Fondo Helvético para la Poesía, mantienen abierta la convocatoria al Premio Extraordinario CUBAPOESÍA 2024, en el marco de la trigésima edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana.

Podrán concursar poetas cubanos residentes en el territorio nacional con obras de tema libre y poemarios inéditos de no más de 30 cuartillas, presentados en un ejemplar único, en letra Times New Roman a 12 puntos, y una certificación de que el volumen no esté comprometido en algún proceso editorial.

Las obras en competencia, identificadas con seudónimo, podrán enviarse o entregarse personalmente en la sede del Centro Cultural CubaPoesía, en Calle 11 y 4, El Vedado, La Habana, Cuba.

Integrarán el jurado tres destacados poetas cubanos, cuyo fallo será inapelable y otorgarán un premio único e indivisible, consistente en la publicación del poemario en la Colección SurEditores, un diploma acreditativo y un premio en metálico.

No se devolverán originales, el envío de obras al certamen indicará la aceptación tácita de estas bases y el plazo de admisión cerrará el 21 de marzo de 2024, Día Mundial de la Poesía, cuya premiación se efectuará en el Festival Internacional de Poesía de La Habana, en mayo venidero. (YGA)