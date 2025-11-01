La 64 Serie Nacional de Béisbol se reanudará el martes

Compartir en

La 64 Serie Nacional de Beisbol se reanudará el martes próximo, anunciaron hoy sus organizadores en nota que igualmente anuncia la no celebración del Juego de las Estrellas.

Por su importancia, publicamos la nota íntegramente.

Información de la Comisión Nacional de Beisbol

Tras la posposición ocasionada por el paso del huracán Melissa, la 64 Serie Nacional de Beisbol se reanudarán el próximo martes 4 de noviembre.

Como se observará, el calendario ha sido reordenado para evitar acciones iniciales en las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

De tal forma, se adelantará la subserie número 11, se disputará después la 12, y a continuación se retomará la 10.

En cuanto al Juego de las Estrellas, asignado a Holguín, la decisión es no celebrarlo, a fin de priorizar la recuperación del calendario regular y no someter a la provincia a exigencias de ese tipo en medio de las actuales condiciones.

Aprovechamos para reconocer el entusiasmo con que sus autoridades abrazaron la designación de ese territorio, a tono con las razones que la sustentaron.

Igualmente nos complace hacer pública la satisfacción que generan las muchas manifestaciones de solidaridad con que la familia de nuestro deporte ha respondido a la situación originada por el huracán.

A continuación, los partidos de las tres subseries reprogramadas (Siempre el primer equipo como local):

Subserie 11 (4-9 noviembre): Artemisa-Holguín, Industriales-Camagüey, Mayabeque-Granma, Cienfuegos-Guantánamo, Villa Clara-Pinar del Río, Sancti Spíritus-Santiago de Cuba, Ciego de Ávila-Isla de la Juventud, Las Tunas-Matanzas.

Subserie 12 (11-16 noviembre): Pinar del Río-Guantánamo, Villa Clara-Mayabeque, Artemisa-Santiago de Cuba, Ciego de Ávila-Cienfuegos, Isla de la Juventud-Granma, Camagüey-Sancti Spíritus, Industriales-Las Tunas, Holguín-Matanzas.

Subserie 10 (18-23 noviembre): Pinar del Río-Mayabeque, Camagüey-Las Tunas, Artemisa-Sancti Spíritus, Granma-Ciego de Ávila, Isla de la Juventud-Cienfuegos, Santiago de Cuba-Holguín, Matanzas-Industriales, Guantánamo-Villa Clara.

La Habana, 31 de octubre de 2025

Año 67 de la Revolución

Tomado de Cubadebate