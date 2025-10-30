Cuba declara fase de recuperación para tres provincias orientales

Compartir en

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil (Emndc) de Cuba declaró hoy la fase de recuperación en las provincias orientales de Holguín, Las Tunas y Guantánamo, tras el reciente paso del huracán Melissa.

Según informó el organismo, estas regiones reúnen las condiciones necesarias para iniciar el proceso de recuperación. Asimismo, reconoció la labor coordinada de los órganos de dirección, los medios de comunicación y la población, destacando la disciplina, solidaridad y cumplimiento de las medidas adoptadas durante las etapas de preparación y respuesta al fenómeno meteorológico.

En un parte previo, el Emndc estableció el paso a la fase de normalidad para la provincia de Camagüey, donde el evento ciclónico no causó ningún estrago; no obstante, se indicó mantener activado en composición reducida el Consejo de Defensa provincial.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien se encuentra recorriendo la zona afectada, reiteró ayer el respaldo total del Gobierno a las provincias impactadas por Melissa y llamó a mantener la máxima vigilancia ante posibles riesgos residuales.

Díaz-Canel también valoró los esfuerzos desplegados para salvaguardar a la población y subrayó que la ausencia de pérdidas humanas en el oriente del país es fruto de “la participación ciudadana, la organización colectiva y el estricto cumplimiento de las indicaciones” del sistema de Defensa Civil.