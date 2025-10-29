El mundo votará hoy contra el bloqueo de EEUU

Compartir en

En medio de una intensa campaña de presiones político-diplomáticas por parte del Gobierno de Estados Unidos, Cuba anticipa hoy una nueva victoria en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde la comunidad internacional volverá a pronunciarse contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington.

Será la trigésimo tercera ocasión consecutiva en que la Asamblea General someta a votación el proyecto de resolución que exige el fin de esa política, vigente desde hace más de seis décadas y ampliamente rechazada por la mayoría de los Estados miembros. Desde 1992, Cuba ha recibido un respaldo casi unánime en este ejercicio anual.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla, jefe de la delegación cubana, denunció desde la sede de la ONU en Nueva York la existencia de una “campaña brutal de presiones político-diplomáticas” orquestada por altos funcionarios estadounidenses, incluyendo al secretario de Estado, Marco Rubio, y embajadores en diversas regiones.

“Han intentado imponer su torcida e injusta voluntad a gobiernos soberanos, especialmente en Europa, mediante una ofensiva tóxica en redes sociales y canales oficiales del Departamento de Estado”, afirmó Rodríguez en declaraciones exclusivas a Prensa Latina.

Durante la primera jornada del debate, el canciller destacó que “prácticamente todos los Estados miembros, salvo una decena, se han pronunciado a favor del levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo”, al que calificó como “genocida” y contrario al derecho internacional y los derechos humanos del pueblo cubano.

Rodríguez también agradeció las muestras de solidaridad recibidas ante la inminente llegada del huracán Melissa a la región oriental de la isla, así como el apoyo expresado hacia otros países caribeños afectados por el fenómeno meteorológico.

En contraste, la intervención del representante permanente de Estados Unidos, Michael Waltz, fue calificada como “inusualmente agresiva y calumniosa”, al punto que debió ser llamado al orden durante la sesión plenaria de este 28 de octubre.

El año pasado, la resolución contra el bloqueo fue respaldada por 187 países, mientras que solo Estados Unidos e Israel votaron en contra. Según datos oficiales, los daños provocados por esta política ascendieron a 7 556 millones de dólares en el último año, lo que representa un incremento del 49% respecto al período anterior.

11:08 – México condena aplicación del Título III de la Ley Helms Burton

El representante de México afirmó en la Asamblea General que su país «rechaza las sanciones y bloqueos comerciales que solo dañan el bienestar de los pueblos y no construyen regiones ni de paz ni de prosperidad.»

«México condena categóricamente la aplicación del Título III de la Ley Helms Burton, medida que afecta no solo la soberanía del pueblo cubano, sino también los intereses nacionales de terceros país», dijo.

Tomado de Cubadebate