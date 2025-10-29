Aviso de ciclón tropical No. 25: Melissa comienza a abandonar el territorio nacional

Compartir en

La región central del huracán Melissa durante las últimas tres horas estuvo desplazándose sobre la provincia de Holguín, reportándose calma en los municipios de Cueto, Mayarí y Banes, localidad esta última por donde se encuentra saliendo en estos momentos al mar.

La interacción de este sistema con el macizo montañoso de la Sierra Maestra y su desplazamiento sobre el territorio nacional, lo ha continuado debilitando.

Sus vientos máximos sostenidos han descendido hasta 165 kilómetros por hora, con rachas superiores, por lo que ahora es un huracán categoría dos en la escala Saffir – Simpson. Su presión central ascendió hasta 968 hectoPascal.

A las nueve de la mañana, la región central del huracán Melissa se localizó por los radares cubanos en los 20.7 grados de latitud Norte y los 75.4 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a 45 kilómetros al sudeste de Banes perteneciente a la provincia de Holguín.

Melissa continúa moviéndose al norte–nordeste, con una velocidad de traslación de 22 kilómetros por hora. Las áreas de lluvias y tormentas asociadas a este huracán afectan la región oriental de Cuba, las que han llegado a ser fuertes e intensas en algunas localidades.

En las últimas horas se registraron acumulados significativos de 335.2 milímetros en el Centro Meteorológico de Holguín y de 268.4 milímetros en la estación meteorológica de Guaro, ambos en la provincia de Holguín. Estas precipitaciones continuarán durante el paso de Melissa con acumulados entre 200 y 350 milímetros en las próximas 24 horas, principalmente en zonas montañosas.

Los vientos en la mayor parte de la región oriental se mantendrán con fuerza de tormenta tropical, con velocidades entre 70 y 119 kilómetros por hora, con rachas superiores. Hasta el momento se reporta una racha de viento del suroeste de 126 kilómetros por hora en la estación meteorológica de Guaro, en la provincia de Holguín, y otra del nordeste de110 kilómetros por hora en Puerto Padre, Las Tunas.

Habrá fuertes marejadas en ambos litorales orientales, así como en la costa norte de Camagüey, con olas entre 4,0 y 6,0 metros, que llegarán a 7.0 metros en la costa norte de Holguín y Las Tunas, con inundaciones de moderadas a fuertes en zonas bajas de estos litorales.

Con el avance de Melissa hacia el nordeste irán disminuyendo gradualmente la altura de la ola y las inundaciones en la costa sur oriental.

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este huracán de gran intensidad.

El próximo aviso de ciclón tropical se emitirá a las doce del mediodía de hoy.

Tomado de Cubadebate