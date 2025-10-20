🎧 Escúchenos en audio real

Culturales

Autoridades cubanas evocan Día de la Cultura Nacional

Prensa Latinapor Prensa Latina
La-rumba-esencia-de-la-cultura-cubana
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, evocó, este lunes a través de la red social X, la conmemoración del día de la cultura en la isla.

«Nuestro Himno Nacional, ese que nos estremece por su hermosura y fuerza, se cantó por primera vez un 20 de octubre. Ese hecho patriótico marca el momento en que celebramos el Día de la Cultura Cubana», escribió.

Asimismo hizo referencia a que solo la cultura hará hombres y mujeres libres y que es lo primero que hay que salvar, pues con ella en pie, intacta y venerada se salva la Patria, máximas expresadas por el Apóstol cubano José Martí y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

«Felicidades a los que la hacen posible y la defienden», agregó.

Por su parte el canciller de la isla Bruno Rodríguez hizo referencia al hecho histórico sucedido hace 157 años y acotó que hoy los cubanos celebran «con la fuerza que nos define y nos une en cualquier lugar: nuestra rica mezcla llena de música, alegría, historia y tradiciones».

La cultura cubana es identidad, historia, resistencia, orgullo y la voz de nuestra nación para el mundo.

🎧 El Triángulo de la confianza: Cultura y Verano

