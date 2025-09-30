Solemne bienvenida en Vietnam al Presidente del Parlamento de Cuba

Compartir en

El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, encabezó hoy aquí la solemne ceremonia de bienvenida ofrecida a su homólogo cubano, Esteban Lazo Hernández, quien inició una visita oficial a Vietnam.

Thanh Man aguardó en la entrada del recinto del Legislativo por el también titular del Consejo de Estado de la República de Cuba, junto al cual recorrió luego una exposición fotográfica instalada en el lobby central del propio inmueble y que recoge hitos de los 65 años de relación especial existente entre ambos países.

Posteriormente Lazo y Thanh Man, junto a sus respectivas comitivas, sostuvieron un encuentro que antecedió a la celebración, mañana, de la Segunda Reunión del Comité de Cooperación Interparlamentaria Vietnam-Cuba.

El también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba llegó hoy aquí para una visita oficial que se extenderá hasta el próximo 5 de octubre, y cuyo programa de actividades comenzó con una reunión con el presidente vietnamita, Luong Cuong.

Durante su estancia en esta capital, además de copresidir la cita del Comité de Cooperación Interparlamentaria, Lazo sostendrá conversaciones oficiales con las máximas autoridades del país y rendirá homenaje en el Monumento de los Héroes y Mártires, así como al presidente Ho Chi Minh en el mausoleo erigido en su memoria.

El jueves próximo la delegación de diputados cubanos viajará a la sureña Ciudad Ho Chi Minh, donde desarrollará un amplio programa que incluye encuentros con los principales dirigentes del territorio y un intercambio de experiencias sobre el desarrollo socioeconómico y la aplicación de políticas especiales en esa urbe, entre otras actividades.

Lazo y su comitiva visitarán también la provincia de Hung Yen, donde recorrerán instalaciones de los parques industriales y las zonas de producción agrícola de alta tecnología existentes allí.

Al anunciar la visita del Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang, recordó que los Legislativos de ambos países mantienen relaciones de amistad y colaboración estrecha y sustantiva.

En abril de 2023 fue establecido el Comité de Cooperación Interparlamentaria, cuya primera reunión se celebró en La Habana en septiembre del pasado año, puntualizó.

Ambos Parlamentos llevan a cabo múltiples actividades de intercambio de información y experiencias en la elaboración y perfeccionamiento de instituciones y políticas, así como de delegaciones, y coordinan y se respaldan mutuamente en organizaciones internacionales y foros multilaterales, añadió