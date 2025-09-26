Firmaron trabajadores de refinerías cubanas, apoyo patriótico a Venezuela desde Cienfuegos 

Compartir en

La lectura de la Declaración del Gobierno revolucionario como protesta al acoso político del gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela antecedió la firma del documento de respaldo desde el séptimo Evento de generalización entre refinerías.

Irazema Bolaños, Especialista de comunicación en la Refinería CIENFUEGOS SA ponderó la importancia de este momento, pues los cienfuegueros poseen gratos recuerdos de la visita de Hugo Chávez a la industria que reabrió en el 2007.

Las acciones de los norteamericanos son repudiadas por todos los cubanos dignos y significa un desconocimiento de los derechos internacionales de la patria bolivariana, dijo Elianys Conde, comunicadora de la Refinería de Santiago de Cuba.

El momento de la firma contó con la presencia de directivos de la Unión Cuba petróleo y del Sindicato de Energía y minas.