🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / En el mundo

Firmaron trabajadores de refinerías cubanas, apoyo patriótico a Venezuela desde Cienfuegos 

Luzdeibys González Forcadespor Luzdeibys González Forcades
Compartir en

La lectura de la Declaración del Gobierno revolucionario como protesta al acoso político del gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela antecedió la firma del documento de respaldo desde el séptimo Evento de generalización entre refinerías.

Irazema Bolaños, Especialista de comunicación en la Refinería CIENFUEGOS SA ponderó la importancia de este momento, pues los cienfuegueros poseen gratos recuerdos de la visita de Hugo Chávez a la industria que reabrió en el 2007.
Las acciones de los norteamericanos son repudiadas por todos los cubanos dignos y significa un desconocimiento de los derechos internacionales de la patria bolivariana, dijo Elianys Conde, comunicadora de la Refinería de Santiago de Cuba.
El momento de la firma contó con la presencia de directivos de la Unión Cuba petróleo y del Sindicato de Energía y minas.

Luzdeibys González Forcades

Ver todas las entradas de Luzdeibys González Forcades →

Puede que también te guste

Festival de Trova "Al Sur de mi Mochila"

Inauguran este jueves en Cienfuegos Festival de Trova «Al Sur de mi Mochila»

Asisten 20 atletas de Cienfuegos a XIX Juegos Panamericanos

Consumo de drogas: prevenir desde la comunidad

Consumo de drogas: prevenir desde la comunidad

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *