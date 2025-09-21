Cuba lamenta fallecimiento de dirigente del Partido en Cienfuegos

Compartir en

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lamentó el fallecimiento de Diomisley Llerena, primera secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Cruces, provincia de Cienfuegos.

“Enviamos un fuerte abrazo y nuestras condolencias a la familia, amigos y compañeros de trabajo de quien fue una revolucionaria incansable, siempre en la vanguardia de nuestra organización”, escribió el mandatario en la red social X.

Desde la misma plataforma, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, también expresó sus más sinceras condolencias a los allegados de la dirigente partidista.

Asimismo, el secretario de Organización del PCC, Roberto Morales, manifestó su profundo pesar por el fallecimiento de Llerena y aseguró que siempre será recordada “como una combatiente de primera fila, fiel al Partido y a la Revolución, con la estirpe de Mariana Grajales y Vilma Espín”.

Diomisley Llerena falleció la víspera como consecuencia de un accidente de tránsito, en el que también perdió la vida Efrén Delgado, chofer del vehículo en el que viajaba.