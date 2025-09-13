Liniero accidentado en San Miguel del Padrón recibe atención médica

Compartir en

En la tarde de este viernes ocurrió un lamentable accidente laboral Osmani Hernández Madroza, de 35 años, liniero especializado de la guardia eléctrica de San Miguel del Padrón, cuando se disponía a reparar una avería primaria en un conductor partido, informó la Empresa Eléctrica de La Habana en su canal en Telegram.

Según la nota, Hernández Madroza hizo contacto eléctrico, recibiendo quemaduras en ambos brazos, aunque no perdió el conocimiento. Fue trasladado al hospital Miguel Enríquez, donde fue atendido de urgencia.

Se encuentran en el lugar la familia del joven, la cual cuenta con el apoyo y acompañamiento de directivos de la empresa y compañeros de trabajo.

Se investigan las causas que originaron dicho incidente por parte de compañeros calificados de Seguridad y Salud del Trabajo de la Empresa Eléctrica de La Habana.

Tomado de Cubadebate