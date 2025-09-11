Reconoce Díaz-Canel labor de trabajadores eléctricos

Compartir en

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, reconoció hoy a los trabajadores y cuadros del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y de la Unión Eléctrica por el récord en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

El mandatario destacó en la red social X su heroico enfrentamiento cotidiano a los desafíos de plantas envejecidas y golpeadas por la persecución energética y financiera del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por el gobierno de Estados Unidos.

Díaz-Canel compartió un mensaje emitido esta tarde en la misma red social por el Minem, en la que el organismo anunció el restablecimiento del SEN, desconectado totalmente a las 9:14 a. m. de este miércoles, tras una salida imprevista de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas.

Manuel Marrero, Primer Ministro cubano, aplaudió también en su cuenta en X el desempeño de los trabajadores del Minem y de la Unión Eléctrica, quienes lograron la hazaña de restablecer el SEN en unas 28 horas, puntualizó.

El Primer Ministro aclaró que la situación sigue siendo compleja, pero continúa el programa para recuperar el sector.

A la 1:24 p. m. de este jueves el Minem informó en X que ya estaban conectadas todas las provincias del país al Sistema Eléctrico Nacional y por tanto se encontraba restablecido el sistema.

Hoy, a las 6:00 a. m. se generaban mil megawatts en Cuba; las últimas provincias en enlazarse al SEN fueron Pinar del Río, Artemisa, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.