Inició presidente de Cuba gira asiática por Vietnam, China y Laos

Compartir en

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, inició una gira por países de Asia que lo llevará a Vietnam, China y Laos, a cumplimentar invitaciones extendidas por sus homólogos, informó hoy la Presidencia.

De acuerdo con la nota, el mandatario participará en los actos por los aniversarios 80 de la proclamación de la independencia y fundación de la entonces República Democrática de Vietnam y de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

Como parte de la agenda, el presidente cubano se reunirá con las principales autoridades de estos países y visitará lugares de interés político y también económico.

Las visitas a Vietnam y China tienen una especial significación, al enmarcarse en el contexto del aniversario 65 de las históricas relaciones de hermandad, solidaridad y cooperación entre nuestros países, precisó la fuente.

El encuentro con las autoridades de Laos, detalla el comunicado, reafirmará la prioridad que Cuba concede a las relaciones fraternales y amistosas con ese país hermano y socialista.

El periplo permitirá promover el desarrollo de la cooperación bilateral con esas naciones hermanas, la implementación de los acuerdos existentes, así como acelerar la construcción conjunta de la Comunidad de Futuro Compartido Cuba – China.

La delegación está compuesta por el canciller Bruno Rodríguez, el miembro del Comité Central y jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, Emilio Lozada, y el ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga.