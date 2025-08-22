Celebran las bondades del agua para Ciego Montero

Compartir en

La Fábrica de Agua Mineral y Natural Ciego Montero devino escenario para el desarrollo de la gala de premiaciones del Festival homónimo, en su oncena edición, que tuvo como tema central Celebremos el agua.

En el espectáculo titulado Por siempre, que viva Ciego Montero participó talento de la casa de Cultura de Palmira Alicia Alonso, del propio terruño y del grupo deportivo Las chicas activas y saludables, liderado por la profesora Marisol Iznaga Morfa.

El encuentro que agrupó a representación popular, dirigentes del Gobierno, el Partido, Los Portales S.A y la Corporación Alimentaria S.A. (CORALSA) constituyó marco propicio para entregar los Premios del Festival, único de su tipo en Cuba.

Durante la gala otorgaron los once premios Ciego Montero Sorprende que reconoce la creación más popular, los mejores actores y personalidades del evento, las representaciones artísticas y otras expresiones del arte.



Asimismo, el cuidado del medio ambiente, el mejor trabajo fotográfico, la participación en actividades deportivas y recreativas, los mejores actores en redes sociales y las empresas destacadas en este trabajo comunitario.

Osmel Reyes León, tecnólogo de la Fábrica ciegomonterense, agradeció la idea de esta celeración anual, mantenida hasta en tiempos de COVID_19, pues propician el cuidado del entorno, motivan las nuevas generaciones y desarrolla la comunidad.

El XI Festival del Agua Ciego Montero, que concluye el 23 de agosto, tiene entre sus principales motivaciones el décimo aniversario del Proyecto Ciego Montero Sorprende y el medio siglo de la embotelladora de Agua Ciego Montero, entre otras.

El XI Festival Ciego Montero Sorprende comenzó el pasado miércoles y realizaron multiples actividades “allí debajo del ala de un sombrero, donde se unen todos los aguaceros que no llegaron al mar, según sintetizó en su canto el dúo Amanecer, de Palmira.