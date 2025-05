Destaca Hospital Pediátrico de Cienfuegos por sus aportes a investigaciones para la salud cubana

Compartir en

Con resultados notables en la labor científica de sus profesionales, el hospital pediátrico universitario Paquito González Cueto, de la provincia de Cienfuegos, arriba este lunes 12 de mayo a su aniversario 60 de fundado.

«Somos un hospital colaborador con el Instituto Finlay de Vacunas y hospital colaborador con la Academia de Ciencias de Cuba», afirma la doctora Eyleen Palmero Díaz, directora de la institución.

«En abril del 2024, obtuvimos la certificación de sitio clínico por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, equipos y dispositivos médicos CECMED», precisa. «Fueron más de tres años de trabajo, donde el personal de laboratorio desempeñó un papel fundamental», reconoce Palmero Díaz.

El hospital que cuida por la salud de los infantes y adolescentes del territorio sureño ha sido escenario de varios ensayos clínicos, refiere la doctora Mercedes Fonseca Hernández, presidenta del Consejo Científico de este centro.

«Hemos estado vinculado a múltiples investigaciones, sobre todo ensayos clínicos. En los últimos años intervenimos en dos ensayos clínicos fundamentales. Uno que tuvo que ver con el uso de vacunas Soberana Plus, estudio que permitió vacunar con una sola vacuna, una sola dosis de vacuna a más de 2 500 niños convalecientes de la COVID-19 en función de no ponerle las tres dosis como se vacunaba a los niños que no habían enfermado, lo cual fue expuesto en una tesis de grado científico».

«También nos incorporamos al ensayo clínico con respecto a la vacuna contra el neumococo, bacteria que produce neumonía, otitis media, es decir, que es de gran repercusión en las enfermedades que aparecen en niños. Los estudios realizados en Cienfuegos permitieron el registro de esta vacuna, por el Instituto Finlay».

«En estos momentos estamos en un ensayo clínico de esta vacuna, pero esta vez con 11 serotipos en niños menores de un año, en lactantes, ya se han vacunado 102 niños, que ya tienen la segunda dosis, están pendientes nada más de un refuerzo de tercera dosis que vamos a comenzar en el mes de junio», informó la también jefa del servicio de enfermedades respiratorias.

En ocasión de los festejos por las seis décadas del Pediátrico cienfueguero han desarrollado diversas actividades como taller sobre autismo y conferencias sobre neuropediatría y prevención del consumo de drogas, además de un claustro solemne.