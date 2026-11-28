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El presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, constató este viernes el sistema de trabajo de una estructura para tiempos de guerra, convertida en protagonista de la búsqueda de soluciones a los problemas de la población desde tiempos de paz.

Durante su intercambio con los integrantes del Consejo de Defensa de Zona (CDZ) Rocafort, en el capitalino municipio de San Miguel del Padrón, pudo conocer que como parte de esta estrategia intervienen 20 brigadas de producción y defensa, integradas por la población y trabajadores de entidades económicas, entre otras fuerzas.

Al respecto, el presidente del CDZ, Gabriel Martínez Acevedo, explicó que entre las tareas de preparación sobresalen cuatro ejercicios de aviso y protección a la población, dirigidos a que los habitantes de la localidad identifiquen y se familiaricen con los diferentes tipos de alarmas, además de que las personas a proteger conozcan los lugares hacia donde serán movilizadas.

En su presentación, también informó sobre las labores que desarrollan los diferentes grupos y subgrupos que integran el consejo, con especial énfasis en las dirigidas a dar respuesta a las necesidades cotidianas de la población, como el servicio de energía, el abasto de agua, la recogida de desechos sólidos y el autoabastecimiento local a partir de las tierras cultivables en huertos, organopónicos, patios y parcelas.

Prioridades del Consejo de Defensa de Zona

Con una población de más de 23 000 residentes permanentes, las autoridades de la localidad prestan especial atención a las familias vulnerables, el pago a los jubilados en entidades económicas estatales y no estatales y la implementación de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales a nivel comunitario y de los actores económicos estatales y no estatales, precisó Martínez Acevedo.

Asimismo, destacó los resultados de la Red Juvenil Comunitaria, donde más de 120 muchachas y muchachos, fundamentalmente de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), asumen un papel protagónico en las acciones que se realizan en esta zona de defensa.

Por su parte, Díaz-Canel Bermúdez insistió en el trabajo social que realizan en esta localidad habanera, como la atención a los jóvenes desvinculados del estudio y del trabajo, así como a familias vulnerables con hijos e hijas menores de edad.

También indagó sobre otros temas sociales y económicos y las soluciones que buscan desde el territorio.

Tomado de Cubadebate