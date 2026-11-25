Del 27 al 29 próximo, el municipio de Abreus desarrollará sus Fiestas Populares 2026 con una variada programación cultural y recreativa para el disfrute de toda la familia.
Las festividades abren el telón el viernes a las NUEVE de la noche con la gala inaugural del carnaval, en la plataforma principal, con la presentación especial de la compañía Giros, de Cienfuegos.
La jornada del sábado reúne propuestas para distintos públicos, desde las 10 de la mañana con una actividad infantil a cargo del proyecto Duendecillos Traviesos y la agrupación Peque Dance, procedente del municipio de Rodas, al transcurrir el día, los amantes de la música ranchera podrán disfrutar de una Tarde de Mariachis con la agrupación Los Norteños, y en la noche los más jóvenes tendrán su espacio con el sonido de Disco Estrella.
El domingo, a partir de las 10 de la mañana en su lugar habitual realizarán la Peña Campesina Nazario Segura, en la Tarde de la Década estará el grupo Fénix, y en la noche concluyen los festejos populares de Abreus con la orquesta popular bailable Son del Sur, de la Empresa Provincial de la Música.