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Del 27 al 29 próximo, el municipio de Abreus desarrollará sus Fiestas Populares 2026 con una variada programación cultural y recreativa para el disfrute de toda la familia.

​Las festividades abren el telón el viernes a las NUEVE de la noche con la gala inaugural del carnaval, en la plataforma principal, con la presentación especial de la compañía Giros, de Cienfuegos.

​La jornada del sábado reúne propuestas para distintos públicos, desde las 10 de la mañana con una actividad infantil a cargo del proyecto Duendecillos Traviesos y la agrupación Peque Dance, procedente del municipio de Rodas, al transcurrir el día, los amantes de la música ranchera podrán disfrutar de una Tarde de Mariachis con la agrupación Los Norteños, y en la noche los más jóvenes tendrán su espacio con el sonido de Disco Estrella.

​El domingo, a partir de las 10 de la mañana en su lugar habitual realizarán la Peña Campesina Nazario Segura, en la Tarde de la Década estará el grupo Fénix, y en la noche concluyen los festejos populares de Abreus con la orquesta popular bailable Son del Sur, de la Empresa Provincial de la Música.

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