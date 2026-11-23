Este 29 de noviembre varios de los coros más importantes del país se unirán en una iniciativa en homenaje al 80 cumpleaños de Silvio Rodríguez, como «un acto de amor y agradecimiento a un excelso cultivador de la canción en Cuba», informó el Ministerio de Cultura.
El concierto dará inicio en La Habana a la Jornada Cuba Canta a Silvio Rodríguez y tendrá lugar ese día en la Casa de las Américas, a las 11:00 am, con el protagonismo del Coro Nacional, bajo la dirección de la maestra Digna Guerra; los Coros de Cámara Exaudi, Vocal Leo, Entrevoces y otros formatos en representación de la enseñanza artística.
«El tributo al autor de Ojalá y de otros títulos emblemáticos del repertorio musical cubano llegará a casi todas las provincias del país, donde el público disfrutará de la maestría de nuestros formatos corales», trascendió.
Más de cien agrupaciones se presentarán en plazas, salas de conciertos e instituciones culturales. A la iniciativa también se han sumado trovadores, cultivadores de la música popular, bandas de conciertos, orquestas sinfónicas y otras expresiones del arte como la danza.
Las provincias Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Holguín, Granma y otros territorios del país, se suman a esta jornada homenaje que concluirá el 6 de diciembre en el Parque Leoncio Vidal de Santa Clara con la Gala Cuba va.
Antes, el 24 de noviembre, a las dos de la tarde, en el Instituto Cubano de la Música, se inaugurará una exposición fotográfica dedicada al 80 cumpleaños de Silvio Rodríguez y al 50 aniversario del Ministerio de Cultura.