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La transformación digital ya no es una posibilidad para la industria de la radio, sino una realidad que exige cambios en su modelo de negocio. El consumo de contenidos a través de plataformas digitales continúa creciendo y está modificando tanto los hábitos de las audiencias como las estrategias de los anunciantes.

De acuerdo con datos de Techsurvey 2026, retomados por Jacobs Media, el consumo de radio tradicional representa el 54%, mientras que el digital alcanza el 44%. Una diferencia que contrasta con 2013, cuando AM/FM concentraba el 85% y las plataformas digitales apenas el 14%.

Este cambio también se refleja en la inversión publicitaria. Las proyecciones de Borrell Associates apuntan a que el 75% de la publicidad local será digital en 2027, lo que representa un llamado de atención para las emisoras que todavía dependen principalmente de los ingresos tradicionales.

Sin embargo, el desafío no consiste únicamente en tener presencia en redes sociales, transmitir por streaming o producir podcasts. La verdadera oportunidad está en convertir esos espacios en negocios rentables.

Para lograrlo, las estaciones necesitan conocer mejor a sus audiencias, desarrollar contenidos adecuados para cada plataforma y ofrecer a los anunciantes propuestas comerciales que integren diferentes canales de comunicación.

La radio conserva una ventaja importante: Su capacidad de generar cercanía y conectar con las comunidades. El reto está en trasladar ese valor a nuevos entornos sin perder su identidad.

El tren digital ya está en marcha, pero ¿La industria radial está preparada para convertir su transformación en una oportunidad de crecimiento?

Esta nota fue realizada con base en una idea sacada de un artículo publicado por Jacobs Media, con contenido de Alpha González.