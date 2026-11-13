Anuncian para este sábado 14 recogida de materias primas en consejos populares de Cienfuegos

Compartir en

La Empresa de Recuperación de Materias Primas en Cienfuegos anuncia para este sábado 14 de noviembre, en Consejos Populares del territorio, la continuidad en el acopio de artículos y productos que se generan en el sector doméstico, en negocios y entidades.

Ana Yitsy Pérez Hernández, especialista en Comunicación y Desarrollo en la entidad, especificó que la recogida en las localidades incluye objetos reciclables, papel y cartón, aluminio, bronce, plástico y vidrio, como parte del proyecto Reciclo en mi barrio.

Pérez Hernández agregó que está prevista la recolección en el consejo popular de San Fernando de Camarones, en Palmira , La Federal, de Aguada de Pasajeros, Rafaelito, en Cumanayagua, Las Nubes, en Cruces, Centro Histórico y Juanita Dos, en Cienfuegos, Balboa, en Santa Isabel de las Lajas, Constancia, en Abreus, y en Cartagena, Rodas.

Como parte del proceso de higienización en todo el país, la Empresa Recuperadora de Materias Primas en Cienfuegos fomenta la cultura del reciclaje en las familias y apuesta por el acopio con el apoyo de los Comités de Defensa de la Revolución.

Todos los sábados en una demarcación de cada localidad cienfueguera, la entidad sureña organiza estos eventos de recogida, que contribuyen a la limpieza del entorno y cuidado del medio ambiente.