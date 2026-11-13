Capacitan a telecomunicadores cienfuegueros sobre Ley 109 Código de Seguridad Vial

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En la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en Cienfuegos, desarrollaron un conversatorio sobre las principales modificaciones de la Ley 109 Código de Seguridad Vial y medidas adoptadas en el territorio para la prevención de accidentes en la vía.

Dunia Villafaña Manresa, comunicadora institucional, argumentó que la actividad cobra vital relevancia, porque Etecsa cuenta con un amplio grupo de choferes y la conferencia impartida por los especialistas abarca aspectos importantes para peatones y cuando se conduce una bicicleta.

Liderada la Mayor Martha Sonia Durán Crespo, jefa de Tránsito en Cienfuegos, el encuentro acontece a través del diálogo diáfano con las autoridades, en el marco de la Jornada Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Además, propició el llamado a la prevención y la responsabilidad ciudadana, para evitar accidentes, debido a que el factor humano continúa como la principal causa de los siniestros de esta índole en el territorio sureño, según constató Durán Crespo.